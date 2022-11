Pensionata trovata morta in casa

Il corpo senza vita di una settantasettenne pensionata di Agrigento, è stato rinvenuto all’interno della sua abitazione di via Imera, dai Vigili del fuoco, e dai poliziotti della Volanti, intervenuti dietro la segnalazione di parenti e vicini. L’hanno cercata al telefono, non ricevendo alcuna risposta, sono andati a bussare alla porta di casa dell’anziana. Nessuno ha aperto, e hanno dato l’allarme.

I soccorritori sono entrati, e da lì a poco, hanno trovato il cadavere della pensionata. Quasi sicuramente un improvviso malore, forse un infarto, non le ha lasciato scampo. Così almeno ha stabilito il medico legale giunto sul posto per constatare il decesso. Gli investigatori hanno effettuato i dovuti accertamenti di rito per ricostruire l’accaduto.