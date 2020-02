Penale 2100 euro al giorno sul completamento del Petrusa. L’ha detto Valerio Mele, responsabile Anas Sicilia, all’incontro con il cartello sociale. “I lavori procedono, ogni giorno di ritardo comporta una penale” ha detto il responsabile Anas. Il ponte ha ricordato Mele, sollecitato dai sindacalisti, doveva essere completato entro dicembre 2019, sarà consegnato entro maggio 2020. Tempi lunghi invece per il viadotto Akragas per il quale Mele non ha fornito nessuna data di scadenza.

Anche sulla galleria Spinasanta c’è un contenzioso in corso. Pochi operai e ritardi. C’è una penale da 2500 euro al giorno. Mele non esclude possibile risoluzione del contratto con imprese appaltanti.