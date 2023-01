Pd: “𝐔𝐧𝐢𝐫𝐞 𝐥𝐞 𝐟𝐨𝐫𝐳𝐞 𝐝𝐞𝐥 𝐩𝐫𝐨𝐠𝐫𝐞𝐬𝐬𝐨 𝐞 𝐝𝐞𝐥 𝐜𝐚𝐦𝐛𝐢𝐚𝐦𝐞𝐧𝐭𝐨 𝐩𝐞𝐫 𝐭𝐨𝐫𝐧𝐚𝐫𝐞 𝐚𝐝 𝐞𝐬𝐬𝐞𝐫𝐞 𝐩𝐫𝐨𝐭𝐚𝐠𝐨𝐧𝐢𝐬𝐭𝐢.”

Il Partito democratico della provincia di Agrigento propone un autentico patto sociale, con tutte le forze politiche, sindacali ed associazionistiche β€œche non si riconoscono nelle logiche e nelle scelte politiche della destra”. La proposta nasce, come spiega lo stesso Pd, β€œdalle riflessioni emerse in questi giorni dei rappresentanti sindacali, delle organizzazioni di categoria, del mondo dell’associazionismo a consuntivo di quanto accaduto nel 2022, che denunciano la distanza siderale che intercorre tra i bisogni di un territorio, come il nostro, stanco di essere marginalizzato e mortificato da scelte che non hanno alcuna attinenza con le prioritΓ economiche, sociali, occupazionali ed infrastrutturali della provincia di Agrigento e le istituzioni democratiche nazionali e regionali.Mai come oggi possiamo affermare che le politiche della destra, che da qualche settimana si affaccia al governo nazionale e il perpetuarsi delle politiche di governo della Regione Siciliana, stanno ancor di piΓΉ indebolendo le fasce deboli della popolazione acuendo gravemente la distanza tra chi ha di piΓΉ e chi ha di meno. Come non pensare al taglio devastante del reddito di cittadinanza, al riproporsi inquietante della politica dei condoni o, in campo regionale, al blocco delle assunzioni e alle prima risposta che provengono sul fronte sanitΓ ? Unire le forze- continua il partito democratico- per rappresentare l’altra parte della societΓ siciliana e agrigentina, mettere insieme sinergie per dare forza ad un’altra visione e ad un altro modo di immaginare il governo del nostro territorio. Solo l’unitΓ e la condivisione possono arginare lo sfascio che si prospetta dinanzi a noi.”