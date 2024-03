Un caso di meningite non ferma le attività didattiche: la Scuola Garibaldi adotta misure precauzionali su indicazioni dell’Azienda Sanitaria Provinciale.

L’ASP stabilisce che la scuola Garibaldi di Agrigento non sarà chiusa nonostante il caso di meningite contratto da un 13enne dopo una gita in Toscana. Il giovane è ricoverato in gravi condizioni ma la tipizzazione del ceppo ha permesso una cura specifica. Il sindaco Micciché conferma che non sono previste chiusure o disinfestazioni, ma sarà somministrata una profilassi antibiotica a docenti e alunni per prevenire eventuali contagi. Della vicenda si è subito occupata la dirigente dell’Istituto Comprensivo Agrigento Centro di cui la Scuola Garibaldi fa parte. La preside in stretto contatto con le autorità sanitarie ha ricevuto indicazioni per aprire la scuola.

Caso di Sepsis Meningococcica: Comunicato dell’ASP di Agrigento

Eco la nota diffusa dall’Asp: Il Servizio Epidemiologia e Medicina Preventiva dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento comunica quanto segue: In riferimento alla nota prot. n. 1516 del 11.03.2024, relativa al caso in oggetto, si informa che l’ufficio scrivente ha ricevuto la notifica obbligatoria di malattia infettiva da parte della UOC Pediatria del PO di Agrigento e che è in corso un’inchiesta epidemiologica. Si precisa che non sono necessarie la chiusura e la disinfezione dei locali, ma si consiglia di procedere ad un’accurata pulizia e aerazione degli stessi. Inoltre, si comunica che la profilassi è già stata avviata e coinvolgerà tutti i contatti “stretti” con il caso indice a partire da 7 giorni prima dell’insorgenza dei sintomi (10.03.2024), inclusi conviventi, compagni di camera in una qualsiasi collettività, passeggeri seduti vicino al caso durante un viaggio in pullman o un volo aereo di almeno 8 ore, e soggetti esposti al contatto con le secrezioni nasofaringee del caso indice. Si raccomanda che, qualora, nei 10 giorni successivi al contatto, dovessero insorgere sintomi come febbre alta, mal di testa, vomito o nausea e convulsioni, si dia immediata comunicazione al Medico di Medicina Generale e al Pediatra di Libera Scelta. Il Servizio di Epidemiologia resta a disposizione per qualsiasi chiarimento.