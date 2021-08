“Particolare” raccolta dei rifiuti in via Atenea

Accade, secondo segnalazioni, ogni mattina alle 9: un camion per la raccolta dei rifiuti sopra il marciapiede, accanto alle persone, e decine di turisti seduti nei bar che fanno colazione, comprano giornali, vietato transitare anche a piedi. Siamo in pieno centro di Agrigento, in via Atenea. “Ogni mattina alle 9- segnala un cittadino- un camion dei rifiuti viene a prelevare la spazzatura. È giusto raccogliere i rifiuti ma sarebbe il caso di cambiano orario. È un problema che dura dall’inizio dell’estate. Stamattina mi hanno preso in pieno con una scatola, mentre leggevo il giornale”. Quello che si chiede e di anticipare l’orario di prelievo dei rifiuti in via Atenea.