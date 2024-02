Con l’acquisizione del parere di merito dell’assessore regionale ai Beni Culturali, Francesco Paolo Scarpinato, è diventato esecutivo il bilancio previsionale per l’esercizio finanziario 2024 – triennio 2024/2026 dell’Ente Parco Archeologico e Paesaggistico Valle dei templi. Si tratta di un bilancio più che lusinghiero, sia in termini di visitatori (lo scorso anno si è superata la soglia del milione di ingressi) ma soprattutto in termini economici. Si evince infatti che Il Bilancio di previsione 2023, prevedeva entrate per 4.500.000 euro, mentre nel corso del 2023 è stata accertata al 31 dicembre, la somma complessiva in entrata di 5.702.603,37 euro, quindi circa un milione e 300 mila euro in più rispetto alle previsioni. “Siamo soddisfatti per l’andamento finanziario vissuto dal Parco, dovuto all’incremento delle visite, che hanno fatto lievitare gli incassi, oltre che alla qualità dei servizi e all’offerta delle numerose iniziative messe in campo – afferma l’assessore ai Beni Culturali e identità siciliana, Francesco Paolo Scarpinato – Per il 2024 abbiamo previsto ulteriori investimenti per il miglioramento dei percorsi di visita e della sicurezza dei visitatori, nonché ulteriori interventi di restauro e manutenzione degli immobili gestiti dal Parco, oltre che scavi archeologici e cura del paesaggio”. Nel dettaglio, dalla relazione tecnica che accompagna lo strumento finanziario, si viene a sapere che “Il bilancio di previsione 2024, tenendo conto dell’incremento delle tariffe di ingresso al Parco, prevede complessivamente, entrate per 6.500.000,00 euro. L’incremento nelle entrate dell’Ente dovrebbe principalmente venire utilizzato per tutta una serie di costi che dovrà fronteggiare il Parco e che sono spiegati nei vari capitoli di spesa. In particolare da quest’anno il Parco dovrà far fronte alle utenze che fino al 31 dicembre scorso sono state pagate dalla Regione Siciliana. E la lievitazione dei costi, ad esempio per l’energia elettrica, passerà dai sei mila euro del 2023 ad una previsione di spesa di 350 mila euro. Poi il bilancio, nel Capitolo “trasferimenti” indica che i trasferimenti in denaro al Comune di Agrigento, che nel 2023 sono stati pari a 200 mila euro, nel 2024 ammonteranno ad 850 mila euro “compresivi dell’aliquota pari ad euro 250.000, proveniente dai parcheggi, in virtù dell’applicazione dell’art. 24 della legge regionale 11 luglio 2023 n. 8 che prevede il versamento del 15% degli introiti fino alla concorrenza di euro 600.000,00”. Poi è previsto il recupero di somme “anche tramite espropriazioni a funzioni culturali, sociali e di supporto ai servizi del Parco, di immobili insistenti nello stesso, per 240.000,00 euro per esercitare il diritto di prelazione su immobile di notevole interesse culturale nell’area adiacente il Tempio di Asclepio”. Per le spese in conto capitale saranno previsti interventi di restauro, manutenzione e conservazione del patrimonio archeologico con somme che passano da 320.000,00 euro a 550.000,00 euro per la realizzazione di maggiori interventi sul patrimonio archeologico della Valle dei Templi e dei siti gestiti. Altri interventi previsti sono quelli di restauro e conservazione dell’ambiente e del paesaggio, somme che passano da euro 320.000,00 a 550.000,00 euro per la realizzazione di maggiori interventi sul patrimonio paesaggistico della Valle dei Templi e dei siti gestiti. Inoltre vengono previsti complessivamente 380.000 euro per interventi di miglioramento della fruizione e accessibilità del Parco e dei luoghi della cultura dipendenti in ambito provinciale nei vari capitoli di spesa: “ampliamento impianti di sicurezza, euro 30.000; miglioramento e messa in sicurezza dei percorsi di visita, somme previste: 50.000 euro e restauro e la manutenzione straordinaria di immobili e impianti per altri 300.000 euro”. Poi ci sarà “Agrigento Capitale Italiana della Cultura 2025” ma quello è un capitolo a parte dove l’assessorato ai Beni Culturali ha già impegnato cinque milioni di euro.

LORENZO ROSSO