Parcheggio disabili. Cantone: “Occupare questi spazi è una grave forma di inciviltà”

“Occupare i parcheggi per disabili , non avendone diritto, è una grave forma di inciviltà”. Il Consigliere Comunale di Forza Italia e Presidente della V Commissione Turismo Cultura e Sport, Carmelo Cantone denuncia quella che ormai è diventata una grave “abitudine” nella nostra città. “Mi sono accorto, che sempre più spesso ad Agrigento, non mancano i “furbi” che, anche per scendere a prendere un caffè, lasciano la macchina in uno di questi spazi. Ci sono dei comportamenti incivili che restano tali. Ce ne sono altri che, oltre a superare la linea rossa della mala educazione e dell’inciviltà, diventano anche reato. Uno di questi è utilizzare un parcheggio disabili senza averne il titolo, all’insegna del «chissenefrega». Grazie al buon lavoro svolto dall’ex Assessore Gianni Tuttolomondo, abbiamo imparato tutti a memoria la frase, «Vuoi il mio posto? Prenditi il mio handicap». Tutti la leggiamo ma molti non la rispettano e continuano a parcheggiare nei parcheggi contrassegnati con il simbolo degli invalidi. Non tollero più questa arroganza ed allora invito l’Amministrazione Comunale a combattere con me in maniera seria ed efficace questa forma di grave inciviltà. Inoltre – conclude Cantone – invito i miei concittadini a denunciare un parcheggio disabili occupato da chi non ne ha diritto chiamando i Vigili Urbani 0922 598111 e fotografando il numero di targa della macchina lasciata lì senza l’apposito distintivo prima che scappi via”.