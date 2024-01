La Direzione amministrativa del Distretto ospedaliero Ag2 dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento esprime alcune considerazioni a margine di varie perplessità, diffuse anche a mezzo stampa, nella gestione del servizio parcheggi e viabilità presso le aree di pertinenza del presidio ospedaliero ‘Giovanni Paolo II’ di Sciacca: “la regolamentazione dei parcheggi e degli stalli all’interno dell’ospedale – commenta il direttore amministrativo Rosanna Dubolino – è appena entrata a regime ed è destinata ad offrire ordine, efficienza e disciplina nella gestione delle soste e del traffico veicolare anche a seguito di ulteriori migliorie e eventuali correttivi che, via via, si renderanno opportuni a seguito del necessario periodo di ‘rodaggio’. Fra questi anche una diversa regolamentazione degli accessi per i pazienti della Maugeri, ente con il quale è in corso una pianificazione per eliminare possibili disagi, individuare soluzioni mirate ed ottimizzare il servizio. E’ ovvio – conclude il direttore AG2 – che l’Azienda recepirà al meglio ogni spunto costruttivo destinato a migliorare il servizio ma è altrettanto vero che ciascun utente dell’ospedale, unitamente al personale dipendente, dovrà dimostrare senso civico e diligenza per contrastare tutti insieme il disordine e la sosta selvaggia in ospedale”.