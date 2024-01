Sabato 13 e domenica 14 gennaio, due date importanti per i giocatori dello Star Padel Floridia. E a brindare c’è anche il giovane agrigentino, Mattia Faseli. Dopo aver disputato numerosi tornei in diverse città d’Italia (3 su 4 vinti in Sicilia e numerosi piazzamenti in giro per lo stivale ) arriva la conquista degli scudetti: Mattia si è “laureato” campione Italiano nella competizione a squadre under 14 e 16, con Star Padel Floridia di Siracusa in una bellissima finale disputata in Puglia. Merito alla società d’appartenenza (Star padel Floridia) e ad Alessandro Platania che con il suo validissimo maestro, Antonio Garzon, da un anno seguono passo dopo passo Mattia in questa crescita sportiva e non solo. Apoteosi a Le Baddie club di Raffadali, da dove Mattia proviene, davanti la tv per la finale, trasmessa sul canale YouTube di padel, per tifare il proprio beniamino e tutta la sua squadra.

Ennesimo successo che certifica l’eccellenza del movimento siciliano giovanile e della bontà del lavoro fatto in questi ultimi anni dal comitato regionale Fitp, dai maestri e dai giocatori.