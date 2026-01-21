Nel corso dei mesi il Liceo Politi ha promosso giornate di scuola aperta dedicate agli studenti e alle famiglie impegnati nella scelta della scuola superiore, all’interno di un percorso di orientamento pensato come accompagnamento graduale e consapevole. Il prossimo Open Day è in programma venerdì 23 gennaio, dalle ore 15:30, presso la sede di Via Matteo Cimarra.

“Gli incontri offrono l’opportunità di conoscere il progetto educativo della scuola, gli spazi, i laboratori e la comunità scolastica, attraverso il dialogo diretto con docenti e studenti. Una scuola è prima di tutto un luogo in cui ci si prende il tempo di crescere”, scrive in una nota la dirigente scolastica Milena Siracusa.

