Ordine ingegneri, Achille Furioso è il nuovo presidente

Con 659 voti, Achille Furioso è il nuovo presidente dell’ordine provinciale degli ingegneri di Agrigento. Lo scrutinio si è svolto in diretta web così come la proclamazione degli eletti per il rinnovo del Consiglio dell’Ordine per il quadriennio 2021 /2025. A Furioso che è risultato il più votati tra i 15 candidati in corsa, gli ingegneri iscritti all’Ordine di Agrigento hanno dato il sostegno per portare avanti gli impegni dell’agenda dei lavori fino al 2025. Un impegno che il neo presidente condividerà con gli altri candidati eletti nella lista e che entrano a far parte del consiglio provinciale. Chiuse le votazioni per il rinnovo del Consiglio dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Agrigento. Gli ingegneri agrigentini hanno dato prova di grandissima partecipazione, facendo registrare l’affluenza più alta della storia. I votanti nel 2013 erano stati 827, nel 2017 invece 588, quest’anno ben 844, nonostante la pandemia.