Ordinanza chiusura centri di accoglienza, Calogero Pisano (FdI): Grazie al Presidente Nello Musumeci, FdI al suo fianco

Il dirigente nazionale di Fratelli d’Italia, Calogero Pisano, interviene nel merito del provvedimento emanato dal Presidente Nello Musumeci con cui prescrive la chiusura dei centri di accoglienza per migranti presenti sul territorio siciliano ed afferma: “Prendiamo atto dell’Ordinanza del Presidente della Regione Sicilia, Nello Musumeci con cui si dispone lo sgombero e la chiusura di tutti gli hotspot ed i centri di accoglienza per migranti esistenti in Sicilia.

Fratelli d’Italia da mesi si batte per fermare la furia immigrazionista del Governo PD-M5S e sostiene da tempo la necessità di predisporre subito un blocco nave quale unica soluzione utile per fermare l’invasione di clandestini, che spesso, e bene ricordarlo, approdano sulle nostre spiagge senza alcun controllo, costituendo un serio pericolo per la salute pubblica.

Oggi, come riportano autorevoli quotidiani nazionali, un terzo dei positivi al coronavirus, in Sicilia, è costituito da migranti, grazie, dunque, al Presidente Musumeci che, al contrario di quanto fin qui fatto dal Governo nazionale, ma anche da quei parlamentari grillini agrigentini, comodamente seduti sulle loro poltrone romane, che con loro silenzio ne sono complici, si è posto a salvaguardia della salute di tutti noi sicilani”.