Ultimi giorni per trasformare il futuro professionale: corsi Euroform ad Agrigento per disoccupati

Agrigento – Euroform apre le porte a una gamma di opportunità per chiunque sia attualmente disoccupato e desideri tracciare una nuova strada professionale. Il termine ultimo per iscriversi ai corsi offerti scade il prossimo 12 gennaio, offrendo una chance preziosa di cambiamento e crescita individuale.

Nella sede Euroform di Piazzale F.lli Rosselli n. 1 ad Agrigento, sarà possibile accedere a corsi dedicati a diverse aree professionali, dando la possibilità di specializzarsi e accrescere il proprio bagaglio di competenze.

Chi può partecipare?

Se hai un’età compresa tra i 18 e i 65 anni, sei attualmente senza occupazione e desideri inserirti con più facilità nel mercato del lavoro, questa è un’opportunità su misura per te. È richiesto di presentarsi muniti di certificato di disoccupazione presso la sede Euroform.

Corsi Disponibili e Requisiti:

Dalle professioni informatiche a quelle artistiche, i corsi offerti includono:

Operatore Informatico su Dispositivi e Reti

Collaboratore di Cucina

Addetto Amministrativo Segreteria

Truccatore Artistico Make-Up Artist

Per partecipare, è necessario possedere la licenza media/qualifica professionale per i corsi nel settore del benessere (biennali) e un diploma per il corso ASACOM. I percettori di NASPI e DIS COLL rientrano anch’essi nei requisiti di ammissione.

Indennità e Benefici:

I partecipanti ai corsi riceveranno un’indennità di 5€ al giorno durante il periodo di formazione. Oltre alla qualifica professionale, i corsi offrono la possibilità di accumulare 1,5 punti per il personale ATA.

Procedura di Iscrizione:

Per poter partecipare, è fondamentale procedere con l’iscrizione entro e non oltre il 12 gennaio 2024. I documenti necessari comprendono Curriculum Vitae, Carta d’Identità, Codice Fiscale, Titolo di Studio, DID ONLINE, e il Patto di Servizio.

Finanziamento e Informazioni Aggiuntive:

I corsi, parte del programma FSE – Sicilia 2021/2027, sono completamente gratuiti e finanziati dal Fondo Sociale Europeo.

Questa è un’opportunità da cogliere al volo per tutti coloro che desiderano investire nel proprio futuro professionale. Non lasciarti sfuggire questa occasione unica.

Per ulteriori dettagli sull’iscrizione e sui corsi disponibili, è possibile contattare il numero 0922 822166 o visitare il sito ufficiale di Euroform.