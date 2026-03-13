Operaio precipita da un ponteggio a Licata, ricoverato in ospedale

Fillea Cgil: “Tragedia sfiorata, sicurezza nei cantieri ancora emergenza”

LICATA (Agrigento) – Incidente sul lavoro a Licata, dove ieri un giovane operaio è precipitato da un ponteggio ed è stato trasportato d’urgenza all’ospedale di Agrigento, dove si trova tuttora ricoverato.

A rendere noto l’episodio è la Fillea Cgil, che riferisce come, fortunatamente, il lavoratore non sarebbe in pericolo di vita, pur trattandosi di un infortunio grave che “riaccende con forza il tema della sicurezza nei cantieri”.

Il sindacato sottolinea che “la sicurezza sul lavoro non può essere considerata un aspetto secondario” e che la recente introduzione della cosiddetta patente a punti per le imprese “da sola non basta”.

“Servono controlli rigorosi, presenza costante degli organi ispettivi e sanzioni severe per chi non rispetta le regole. La vita e la salute dei lavoratori non possono dipendere da una semplice decurtazione di punti che all’occorrenza basta pagare per averne altri”, afferma la Fillea Cgil di Agrigento.

Il segretario del sindacato, Francesco Cosca, esprime “vicinanza e solidarietà al lavoratore infortunato e alla sua famiglia” e chiede “interventi immediati e concreti da parte degli organi di controllo affinché episodi come questo non si ripetano”.

