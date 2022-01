Open day di vaccinazione per gli studenti delle scuole primarie e secondarie

Scatterà da domenica , 9 gennaio, uno speciale open day dedicato alla vaccinazione anticovid-19 per i giovani studenti delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado della provincia di Agrigento. Coerentemente a quanto indicato dall’Assessorato Regionale alla Salute in considerazione del rinvio della riapertura delle scuole e per favorire il potenziamento della campagna vaccinale in atto, la Regione Siciliana e, quindi, l’Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento decidono di potenziare le attività di prevenzione per rendere ancor più snella la procedura di vaccinazione per giovani e giovanissimi in attesa del ritorno a scuola. I ragazzi potranno accedere senza prenotazione ai centri vaccinali della regione e ricevere la loro prima, seconda o terza dose (è di queste ore l’apertura del nuovo target 12-15 anni per la dose booster di richiamo). I più piccoli, dai 5 agli 11 anni potranno ricevere la somministrazione presso i cinque presìdi ospedalieri della provincia mentre i più grandi, dai 12 anni in su, potranno recarsi presso tutti i centri vaccinali. Per l’occasione l’ASP di Agrigento sta predisponendo due distinti percorsi uno per i prenotati, per i quali sarà rispettato orario di vaccinazione previsto,e uno per le vaccinazioni in open day dei ragazzi.