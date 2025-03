Granofinino, il rinomato ristorante di Agrigento già incluso nella guida delle migliori pizzerie d’Italia, ha recentemente riaperto dopo un profondo lavoro di restyling. Gestito da Mario Ciulla e parte del prestigioso gruppo 50 Top Pizza – Pizzerie Eccellenti, che celebra i migliori locali italiani selezionati accuratamente in ogni regione, Granofinino presenta ora un ambiente completamente rinnovato.

Tra le novità più significative, spicca una cucina interamente a vista, che permette agli ospiti di ammirare il processo di preparazione delle prelibate pizze. Il ristorante ha introdotto anche un nuovissimo forno per pizzeria napoletana, garanzia di qualità e tradizione nel cuore di Agrigento. Inoltre, lo spazio in sala è stato ampliato per accogliere al meglio i clienti, offrendo un’esperienza culinaria ancora più confortevole e accogliente.

Granofinino continua così a distinguersi non solo per la qualità dei suoi prodotti, ma anche per l’innovazione e l’attenzione ai dettagli, confermandosi una meta imperdibile per gli amanti della buona pizza nella città dei templi.

