Il fine settimana si avvicina e gli amanti del cinema ad Agrigento possono prepararsi per una selezione eclettica di film al Cinema Multisala Ciak. Ecco un elenco delle nuove uscite e degli orari di proiezione per questo fine settimana:

PAW PATROL IL SUPER FILM

Orario di Proiezione: 17:00

L’ULTIMA VOLTA CHE SIAMO STATI BAMBINI

Orari di Proiezione: 18:30 / 20:30 / 22:30

IO CAPITANO

Orario di Proiezione: 18:30

NATA PER TE

Orari di Proiezione: 20:30 / 22:30

Il Cinema Multisala Ciak di Agrigento offre una varietà di opzioni per tutti i gusti cinematografici, dalle avventure animate con “PAW PATROL IL SUPER FILM” alle emozionanti storie di crescita di “L’ULTIMA VOLTA CHE SIAMO STATI BAMBINI”. Gli spettatori possono anche immergersi in “IO CAPITANO” e “NATA PER TE”, entrambi con orari di proiezione appositamente selezionati per soddisfare il pubblico.

Per ulteriori informazioni sulla programmazione e per prenotazioni, è possibile contattare il Cinema Multisala Ciak al numero di telefono 0922596015.

Affrettatevi e pianificate il vostro weekend al cinema ad Agrigento. Portate amici e familiari e godetevi questi entusiasmanti film sul grande schermo!

Massimo Lupo

Film in visione presso il

Cinema Concordia di Agrigento TEL 0922824537

L’ESORCISTA IL CREDENTE

🕕 18:00/20:15/22:30