Il Comune ha stanziato 53.800 euro per promuovere il Mandorlo in Fiore 2024. Questa kermesse, riconosciuta dalla Regione Siciliana come un evento turistico di grande richiamo, riceverà un’attenzione speciale attraverso pubblicità su media locali e regionali, la realizzazione di un carro allegorico e l’assunzione di un presentatore per gli spettacoli. Inoltre, Bruno Carapezza è stato nominato esperto del sindaco per collaborare all’organizzazione dell’evento.

L’aria si carica di anticipazione mentre ci avviciniamo al momento clou di Mandorlo in Fiore 2024. Questa kermesse, insignita dalla Regione Siciliana come un evento di grande richiamo turistico e presentata con orgoglio alla Bit di Milano, si prepara a fare il suo ingresso, e le novità non mancano.

Il Comune ha agito con prontezza, destinando le prime risorse per garantire il successo degli eventi in programma. La Giunta Comunale, guidata dal sindaco Franco Miccichè, ha deliberato l’assegnazione di fondi significativi, mettendo in evidenza un impegno concreto nella comunicazione e nella promozione dell’evento.

Sono stati stanziati 25.000 euro per la promozione su scala regionale, con l’intento di far risuonare l’eco di Mandorlo in Fiore oltre i confini cittadini. A livello locale, altri 7.800 euro saranno destinati a iniziative pubblicitarie mirate, coinvolgendo attivamente la comunità locale. Ma non è tutto. La delibera comunale prevede anche un investimento di 13.000 euro per la realizzazione di un carro allegorico, un elemento iconico che farà la sua comparsa nelle sfilate previste nel programma dell’evento. È un modo per infondere un tocco di magia e colore alle celebrazioni.

Inoltre, un ulteriore budget di 8.000 euro è stato riservato per assicurare la presenza di un presentatore o una presentatrice di spicco durante gli spettacoli, garantendo un’esperienza coinvolgente per tutti i partecipanti. Questi investimenti, per un totale di 53.800 euro, derivano dal “tesoretto” accumulato attraverso la tassa di soggiorno, dimostrando una volta di più il valore strategico del turismo per la comunità locale.

Parallelamente, altre iniziative prendono forma. Il sindaco ha nominato Bruno Carapezza come esperto del sindaco, incaricandolo di collaborare alla realizzazione della Festa del Mandorlo in Fiore. La scelta è stata guidata dall’analisi del suo curriculum vitae, ritenendo che possedesse le competenze e l’esperienza necessarie per contribuire al successo dell’evento. Con Mandorlo in Fiore 2024 in rapida avvicinamento, questi investimenti e iniziative promettono di dare nuova linfa vitale a una delle celebrazioni più amate della regione, portando gioia e vitalità alla comunità locale e oltre.

Intanto nella Valle dei templi si rinnova il “miracolo” della primavera anticipata con la spettacolare fioritura dei mandorli, qui fotografati da Giuseppe Greco