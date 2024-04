Nuove scritte sono state trovate, ieri mattina, all’ex ospedale di Agrigento in via Giovanni XXIII, precisamente sulla facciata esterna dell’edificio che ospita l’Unità operativa semplice di Neuropsichiatria Infantile. Esattamente un mese fa erano state rinvenute altre scritte. In merito all’ultima “Bimbo vaxato morto o malato. Fuck Ag E 2030” i carabinieri della Stazione di Agrigento, dopo avere notiziato la Procura della Repubblica, hanno avviato le indagini per provare a identificare l’autore o gli autori dell’atto di vandalismo. Accanto alla scritta, realizzata con vernice spray rossa, lasciate anche due “W” cerchiate. Si tratta del simbolo del movimento no vax già autore anche nel recente passato di numerosi atti dello stesso tenore.