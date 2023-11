A partire dal 23 novembre, il mondo del cinema italiano accoglie un’imponente epopea storica con l’arrivo di “Napoleone”, il biopic diretto dal maestro Ridley Scott. La pellicola racconta la storia dell’ambizioso generale e imperatore francese, interpretato magistralmente da Joaquin Phoenix. Un viaggio avvincente attraverso le gesta e la personalità complessa di uno dei personaggi più iconici della storia.

Ma questo non è l’unico tesoro cinematografico che arriva nelle sale questa settimana. “Cento Domeniche”, l’ultimo lavoro del regista Albanese, promette di incantare il pubblico con la sua prospettiva unica e coinvolgente su una serie di domeniche straordinarie.

Per i più giovani e per chi ama l’animazione, c’è “Mary e lo Spirito di Mezzanotte”, un’avventura magica e toccante che trasporta gli spettatori in un mondo incantato di scoperte e coraggio.

E non dimentichiamo di “La Chimera” di Alice Rohrwacher, la nuova opera della regista che ha già lasciato il segno con le sue opere suggestive e profonde.

Appuntamento al Cinema Concordia di Agrigento

Per tutti gli appassionati del grande schermo e dell’emozione cinematografica, il Cinema Concordia di Agrigento è il luogo perfetto per immergersi in queste storie coinvolgenti.

📍 Indirizzo: Via F. Crispi, 134

☎️ Telefono: 0922/824537

⏰ Orari proiezioni: 18:00 / 21:00

Siete pronti a vivere emozioni indimenticabili? Non perdete l’occasione di essere parte di queste avventure straordinarie che il cinema ha da offrire. Preparatevi per un viaggio attraverso epoche, storie e emozioni che solo il grande schermo sa regalare. Siete tutti invitati!

Vieni al Cinema Concordia e lasciati trasportare in mondi straordinari, dove ogni film è un viaggio unico e indimenticabile.