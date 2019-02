Nuove ambulanze per gli ospedali di Agrigento, Sciacca, Licata e Canicattì

L’Asp di Agrigento ha già aperto la procedura per l’acquisto di n.2 ambulanze da rianimazione, tipo C, per i presidi ospedalieri di Sciacca e Agrigento, e di n.4 ambulanze da soccorso, tipo B, per gli ospedali di Agrigento, Sciacca, Canicattì e Licata. Un bando da oltre 740mila euro per riammodernare il parco ambulanze dei presidi della nostra provincia, una notizia meravigliosa che arriva in questa ultima domenica di febbraio.

A renderlo noto è stato il senatore 5 stelle Rino Marinelli che ha pubblicato un post su Facebook:

DOPO MESI DI DENUNCE SULL’ATTUALE STATO IN CUI VERSANO LE NOSTRE AMBULANZE, FINALMENTE RICEVIAMO LE RISPOSTE TANTO ATTESE.

Siamo molto orgogliosi, una notizia straordinaria che arriva a pochissime ore dal mio incontro con l’assessore regionale alla Sanità.

Intendo complimentarmi con il Manager dell’Asp di Agrigento Santonocito col quale è stato intrapreso un percorso virtuoso di collaborazione. È evidente che questa sia la giusta strategia per il raggiungimento di risultati proficui, a vantaggio dei servizi rivolti ai cittadini e ai pazienti del nostro territorio.