Notte dei musei: oggi giornata dedicata alla Cultur for Kids

AGRIGENTO. La “notte europea dei musei” apre le porte ai visitatori di numerosi siti culturali della provincia di Agrigento. Ieri, in notturna, il museo archeologico “Pietro Griffo” ha aperto le porte ai visitatori con una guida d’eccezione: sarà il direttore, Giuseppe Parello, che ha fatto scoprire i tesori, raccontare aneddoti e curiosità legate ai singoli reperti. Il direttore ha introdotto il percorso parlando della struttura architettonica del museo, ideata da Franco Minissi, una delle più importanti del ‘900 italiano, poi la visita proseguirà condotta dall’archeologa Donatella Mangione.

L’occasione è stata data dalla Notte Europea dei Musei del ministero dei Beni e delle attività culturali, ideata nel 2005 dal Ministero della Cultura francese. Non solo, ma il tema scelto quest’anno è proprio quello del museo che guarda al futuro programmandosi come hub culturale, attento al linguaggio divulgativo, ai nuovi media, alle guide interattive, ai laboratori e agli appuntamenti condivisi. Tra questi rientra anche una visita guidata come quella organizzata per la giornata di oggi da CoopCulture: immersiva, coinvolgente, leggera; perché ogni frammento, ogni vaso, ogni tavoletta ha una sua storia che ha il diritto di essere narrata. In maniera divulgativa, magari approfondendo lo stretto rapporto che legò i primi abitanti alle terre. Si viaggerà nei secoli, magari partendo da una moneta d’oro, da un gioiello appena sbozzato, da un utensile.

L’attrazione riguarda anche i bambini. Il land artist britannico, Richard Shillingche ha ideato una sorta di opera a tappe a cui hanno contribuito la Valle dei Templi, il Museo Griffo e Farm Cultural Park. Il progetto ha coinvolto il museo agrigentino nell’’installazione di un’opera collettiva site specific creata dai partecipanti al laboratorio, sistemata nel chiostro come live performance, stringendo un rapporto con il tempo e la Storia. Oggi, dalle 10, si srotolerà la manifestazione di Culture for kids, con la presentazione delle opere di Land Art, realizzate con il supporto di Richard Killing e Julia Chick. Alle 12,30 sarà inaugurata la nuovissima sala didattica che il Museo archeologico offre ai più piccoli: allegra, colorata, piena di vita, sarà un luogo in cui i bambini si riverseranno contenti.