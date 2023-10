Il giudice monocratico del Tribunale di Agrigento Agata Genna ha assolto “perché il fatto non sussiste” i tre imputati del processo scaturito da un’inchiesta che ipotizzava l’esercizio abusivo della professione in una clinica di Aragona. Si tratta di Fabrizio Cacciatore, 50 anni, odontotecnico; Salvatore Licata, 76 anni di Aragona, amministratore unico della società e Antonino Longo, 46 anni di Catania, direttore sanitario. Anche l’accusa, sostenuta in aula dal pubblico ministero Antonella Carrozzieri, aveva invocato l’assoluzione degli imputati.

Per il magistrato che aveva chiesto l’assoluzione, “non c’è prova che all’interno della clinica l’odontotecnico avesse abusivamente esercitato la professione di dentista perché l’unico episodio contestato è stato, di fatto, smentito dalla testimonianza della paziente che ha negato che le stesse praticando una manovra del cavo orale”. La vicenda scaturisce dall’indagine dei carabinieri della Stazione di Aragona che, nell’aprile 2019, eseguirono un provvedimento di sequestro di una clinica denunciando Cacciatore per esercizio abusivo della professione medica odontoiatrica.