Nominato commissario provinciale di #diventera’bellissima Agrigento

Il dott. Gaspare Marrone è stato nominato commissario provinciale del movimento politico #diventera’bellissima, per la Provincia di Agrigento. La sua designazione fatta dal coordinatore regionale del movimento, on. Gino Ioppolo, in sintonia col Presidente regionale dell’assemblea, on. Giuseppe Catania, è ricaduta su un dirigente che ha contribuito alla crescita del movimento dall’esordio.

L’onorevole Giusi Savarino così commenta :

“Gaspare Marrone è un professionista serio e stimato da tutta la comunità di #diventeràbellissima. È un nostro dirigente fin dalla prima ora e sono certa che onorera’ anche questo nuovo impegno, completando il nostro radicamento sul territorio con la designazione dei coordinamenti cittadini e portando il movimento verso il nuovo congresso provinciale, a lui vanno i miei auguri di buon lavoro.”

Chiosa Gaspare Marrone:

” Ringrazio il Presidente Musumeci , l’on. Giuseppe Catania per la fiducia accordata, il coordinatore regionale on.Gino Ioppolo, e l’onorevole Giusi Savarino per aver da subito creduto in me. Sono consapevole che viviamo in un periodo di allontanamento dei cittadini, soprattutto i più giovani, dalla politica. Tante sono le colpe del passato ma a noi oggi l’onere di ritornare a trattare gli argomenti di sviluppo della nostra terra per invertire la tendenza ed appassionare nuovamente i cittadini ed i giovani. Abbiamo tanti giovani brillanti che possono proporre idee e soluzioni da far arrivare nei palazzi delle scelte, questo sarà il nostrimi impegno in ogni singolo comune della provincia verso il Congresso.”