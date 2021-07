Nicolas Morici, un altro argentino per la Fortitudo Agrigento

Nicolas Morici è un giocatore della Fortitudo Agrigento. Classe ’94, playguardia italoargentina, cresciuto a Rosario in Argentina ed è il primo nuovo innesto del Roster 2021/2022. Va ad aggiungersi ai confermati Alessandro Grande, Albano Chiarastella e Cosimo Costi. E mentre si lavora per confermare anche Giuseppe Cuffaro e il giovane Mait Peterson è arrivata la delibera della FIP Sicilia che ufficializza l’ammissione della Real Basket al campionato di Serie C Silver per la stagione sportiva 2021-2022.

Nei prossimi giorni il presidente Gabriele Moncada e il ds Cristian Mayer dovranno sciogliere i dubbi anche sullo staff tecnico e sulle date dell’inizio della preparazione. Tradizionalmente la Fortidudo si è sempre radunata dopo ferragosto.