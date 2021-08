Nelle acque agrigentine avvistato Venus, lo yacht che fu di Steve Jobs

Il venus , un mega yacht di 80 metri, fa bella mostra di sè al largo del mare agrigentino. A chi appartiene? Se lo chiedono in tanti. Il Venus fu fortemente voluto da Steve Jobs, fondatore di Apple che però, non vide mai il lussuosissimo yacht, che fu completato soltanto un anno dopo la sua morte: adesso, l’imbarcazione è di proprietà della moglie, Lauren Powell Jobs. Batte bandiera delle isole Cayman. Progettato da Philippe Starck e costruito nei cantieri di Feadship, in Olanda. C’è di tutto: tre ponti e un equipaggiamento, garage per i “giocattoli” di bordo, come un super scafo da venti metri per le escursioni giornaliere. Ma la lista è ancora molto lunga.