Nave quarantena in porto per trasferire migrante incinta

E’ rientrata al porto di Porto Empedocle la nave quarantena per migranti “Moby Zazà”, per permettere il trasferimento di una ragazza del Camerun, tra le 28 persone positive al Coronavirus, in ospedale.

La migrante, in stato di gravidanza, in ambulanza e in osservanza delle procedure vigenti sul contagio Covid, sarà ricoverata all’ospedale “Cervello” di Palermo. Nel frattempo la nave approfittando del rientro, ha fatto rifornimento di benzina e viveri.

Al momento sulla Moby Zaza’ restano circa 200 migranti di cui 27 positivi al virus, isolati in una “zona rossa” interna alla nave.