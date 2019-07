Nave Belita,

Altro super yacht di rada a San Leone. Un imbarcazione di lusso di proprietà di un un miliardario ha fatto bella mostra di se vicino al porticciolo di San Leone. Si tratta di Belita. Uno yacht a motore di lusso di 50 m / 164′1 ″. È stata costruita da CBI Navi nel 2011. Con una trave di 9 me un pescaggio di 2,45 m, ha uno scafo in acciaio e sovrastruttura in alluminio. È alimentata da motori da 3500 CV ciascuno che le danno una velocità massima di 22 nodi e una velocità di crociera di 20 nodi. Lo yacht a motore può ospitare 16 ospiti in 8 cabine. Lo yacht è stato progettato dallo Studio Vafiadis. Facebook