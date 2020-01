Nascondono marijuana in auto, e tentano di eludere il controllo della polizia: scoperti e segnalati

Hanno tentato di eludere il controllo della polizia. Una condotta tenuta, in due diverse circostanze, da altrettanti giovani, che ha insospettito gli uomini in divisa. Le due vetture sono state fermate, e controllate dagli agenti del Commissariato di Licata. Nel corso della perquisizione i due giovani automobilisti sono stati trovati in possesso di 1,5 grammi di marijuana ciascuno.

La droga è stata sequestrata. A carico dei due licatesi è scattata la segnalazione alla Prefettura di Agrigento, quali consumatori abituali di stupefacenti. Ad entrambi, inevitabilmente, è stata ritirata la patente.