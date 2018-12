Nasce SICILIÀ, lʼinnovativa start-up creata da un team di ragazzi siciliani

La Sicilia nello smartphone: è questa lʼidea nata da un team di r agazzi siciliani che hanno deciso di

unire le competenze e lavorare insieme per creare qualcosa di utile che contribuisca allo s viluppo

turistico e cultur ale di quest a meravigliosa isola.

Accomunati dalla voglia di aumentare il numero di turisti e i flussi tr a abitanti di z one diverse

dellʼisola, Armando Pellitteri e Giuseppe Mirasolo si sono uniti per creare un team e sviluppare un

progetto che possa conferire elevato prestigio allʼisola e, contemporaneamente, fornire unʼ

occupazione a tanti giovani siciliani che ne sono ancora alla ricerca.

Lʼobiettivo è dotare la Sicilia di uno strumento molto utile e altamente fruibile da rendere

disponibile a tutti noi siciliani e a tutti col oro che pensano di trascorrere del tempo sullʼisola per

qualunque motivo.

SICILIÀ è u nʼapplicazione per dispositivi mobili iOS e Android il cui scopo è aiutare turisti e

siciliani a scoprir e lʼisola attraverso informazioni utili e una mappa geolocalizzata per aree tematiche

che mostra tutti i comuni, le istituzioni pubbliche, i luoghi di int eresse turistico, i tr asporti,

i collegamenti e le attività commerciali aderenti allʼiniziativa.

Le nuove tecnologie hanno il potere di “ridurre” le distanze geografiche perchè consentono di

visualizzare il territorio da una nuova e più ampia prospettiva, e noi vogliamo sfruttarle al massimo per

aumentare soprattutto il senso di comunità, con lʼauspicio che ciò p ossa contribuire a creare una

più moderna identità siciliana in grado di abbattere i vecchi stereotipi e ridonare allʼisola il suo

più vero e prestigioso epiteto di “Culla della civiltà del Mediterraneo”.

Per realizzare questo ambizioso progetto ci avvaleremo della collaborazione di tanti giovani siciliani

che stiamo già selezionando per inserirli in organico in qualità di promoter.

Le figure ricercate sono dotate di spigliatezza e bella presenza, capacità comunicative e organizzative,

motivazione, voglia di guadagnare, di raggiungere gli obiettivi e crescere nell’azienda. Chi sarà ritenuto idoneo parteciperà ad un corso formativo che gli/le consentirà di esercitare l’attività

ottimizzando tempo e risorse. Al termine gli/le sarà consegnato il materiale per s volgere l’attività e

assegnato il territorio di competenza (solitamente la città in cui vive o una parte di essa). Offriamo

elevate provvigioni, inquadramento e ottime possibilità di carrier a.

Chi fosse interessato alla candidatura può inviare unʼe-mail con curriculum vitae allʼindirizzo

commerciale@siciliapp.eu

Siamo convinti che, se esiste un paradiso, quello è la Sicilia. Magari è un po ʼ trascurato… ma

nulla che non possa essere migliorato.

Visita il sito internet www.siciliapp.eu e l a pagina Facebook @Sicilià, scarica lʼapp e seguici per non

perderti gli sviluppi di questo grande progetto.