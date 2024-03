Il gioiello medievale e barocco della provincia di Agrigento compete per un prestigioso titolo nazionale.

Il borgo di Naro, un gioiello medievale e barocco sito in provincia di Agrigento, è l’unico borgo siciliano in gara per l’attesa elezione del Borgo dei Borghi 2024, concorso legato all’omonima trasmissione della Rai. Le votazioni iniziate domenica il 25 febbraio si concluderanno domenica 17 marzo, alle 23.59.

Dominata dal maestoso Castello dei Chiaramonte e sovrastante la rigogliosa Valle del Paradiso, Naro si presenta come un vero e proprio scrigno di tesori culturali e paesaggistici, alcuni dei quali ancora poco esplorati ma di inestimabile valore.

L’evento attuale offre un’opportunità unica per sostenere Naro, attraverso la votazione sul sito ufficiale del concorso. Ogni individuo può esprimere la propria preferenza una volta al giorno fino alla chiusura delle votazioni. La classifica finale verrà annunciata il 31 marzo durante una puntata speciale della trasmissione “Il Borgo dei Borghi”, trasmessa in prima serata su RaiTre. Passeggiando per le antiche strade di Naro, si può facilmente apprezzare la sua storica bellezza, che va dall’antica porta cittadina, l’unica sopravvissuta delle sette originarie, fino alla moschea trasformata in Chiesa Madre dal Conte Ruggero. Il borgo vanta anche un significativo quartiere ebraico e l’imponente Castello Medievale Chiaramonte.

Le chiese di Naro sono vere e proprie gallerie d’arte, ospitando opere come la Madonna della Catena di Antonello e Giacomo Gagini nella Chiesa Madre (Maria SS. Annunziata), oltre a numerose altre tele di valore nelle chiese di Santa Caterina, del Santissimo Salvatore e di San Francesco. Il borgo di Naro non è solo un gioiello storico e culturale, ma anche un punto di riferimento per la gastronomia siciliana, con le sue delizie come pasticciotti, sfinci e il tradizionale latte fritto. Il sindaco di Naro, Maria Grazia Brandara, sottolinea l’importanza della partecipazione alla competizione per il Borgo dei Borghi 2024 come momento di valorizzazione e conoscenza del borgo. Un invito è stato esteso a tutti i siciliani e ai turisti che hanno amato Naro nel corso degli anni, affinché sostengano la candidatura del borgo in questa emozionante gara.



“La partecipazione alla gara per l’elezione del Borgo dei Borghi 2024 rappresenta per l’intera cittadina una tappa importante di valorizzazione e soprattutto conoscenza dell’intero borgo. – dichiara il sindaco di Naro, Maria Grazia Brandara – Attorno alla candidatura di Naro come Borgo dei Borghi 2024 si sta creando un interessante coinvolgimento da parte dei cittadini e non solo che fa ben sperare. Lancio quindi un invito a tutti i siciliani e ai turisti che negli anni hanno apprezzato il nostro Borgo affinché sostengano la nostra candidatura.”

Per votare è necessario essere maggiorenni e registrati su RaiPlay. Questa è una chiamata all’azione per tutti coloro che desiderano vedere Naro trionfare e ricevere il riconoscimento che merita come Borgo dei Borghi 2024.