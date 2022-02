Morto ex procuratore, ed ex commissario di Libero Consorzio

E’ morto l’ex magistrato, ed ex commissario straordinario del Libero Consorzio comunale di Agrigento Alberto Di Pisa. Aveva 78 anni, e lottava da tempo contro una grave malattia. Nel 1982, come sostituto procuratore, aveva fatto parte del pool antimafia di Palermo; poi, suo malgrado, era stato protagonista di una vicenda che ha segnato l’antimafia: finito sotto inchiesta con l’imputazione di essere l’autore delle lettere anonime, che accusavano il giudice Giovanni Falcone di aver gestito in modo spregiudicato il pentito Contorno, era stato poi definitivamente assolto. Era andato in pensione nel 2015. Il suo ultimo incarico, alla guida della procura di Marsala; poi aveva retto anche l’ufficio inquirente di Termini Imerese. Dopo la pensione era stato nominato commissario dell’ex provincia di Agrigento.