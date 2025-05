Una serata di grande teatro universitario, un palco prestigioso e un’interpretazione da protagonista: è quella offerta dalla figlia di Marcello Giavarini, Valentina Giavarini che ieri ha indossato i panni della magnetica Mortisia Addams nel musical One Normal Night with the Addams, portato in scena dalla compagnia BLPSA all’Aula Magna Röntgen dell’Università Bocconi.

Un successo, insomma, che non ha lasciato indifferente neppure Marcello Giavarini, presente in sala: “Vederla in scena, così sicura e coinvolgente, è stata un’emozione difficile da raccontare. Sono fiero di lei”.

Il musical, rivisitazione in chiave brillante e ironica della celebre famiglia Addams, ha incantato il pubblico con uno spettacolo curato in ogni dettaglio, tra atmosfere gotiche, umorismo dark e momenti di grande intensità emotiva. Tra i protagonisti anche Sam Beineke, giovane talento che ha interpretato il ruolo di Mal Beineke, il padre del “normale” fidanzato di Mercoledì, Lucas.

A colpire il pubblico è stata soprattutto la protagonista femminile, perfettamente calata nel ruolo della sofisticata e inquietante Mortisia. “Un’eleganza naturale, una presenza scenica che buca il palco” – ha commentato a fine spettacolo uno degli spettatori. E ancora: “Ha restituito con grazia e carisma tutto il fascino del personaggio. Sembrava nata per questo ruolo”.

Lo spettacolo si inserisce nel programma delle attività culturali promosse da BLPSA – Bocconi Live Performance Students Association, attiva dal 2014 e impegnata nella produzione annuale di un musical interamente curato da studenti. A firmare la regia è Altea Russo, già Resident Director di titoli di successo come Sister Act e Pretty Woman, mentre le coreografie sono state affidate a Ginevra Grossi.

“È una sfida che ci ha coinvolto su più livelli – ha spiegato la regista – non solo artistico, ma anche organizzativo. Il cast ha lavorato con dedizione, tra esami e lezioni, dimostrando che talento e passione possono convivere con l’impegno accademico”.

Una menzione speciale va alla scenografia e alle musiche, che hanno accompagnato lo spettatore in un viaggio tra gothic comedy e riflessioni sull’amore, la diversità e il valore dell’autenticità.

Finanziato dall’Università Bocconi nell’ambito delle attività Arts and Humanities di Campus Life, il musical ha confermato la vitalità culturale del campus e la qualità delle sue proposte artistiche.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp