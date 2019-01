Agrigento, morte di Massimo Aliseo: il cordoglio dei sindacati

“Lavorare per vivere, non per morire”. E’ questo l’hastag scelto dal segretario generale della Cgil di Agrigento, Massimo Raso per commentare sui social l’ennesima “morte bianca” , quella dell’operaio canicattinese Massimo Aliseo, 27 anni, vittima del tremendo scoppio di una bombola ad ossigeno all’interno dei laboratori della Sapio Life, azienda situata nella zona industriale di Agrigento.

“L’anno non poteva cominciare peggio – ha esordito Raso- Ancora morti sul lavoro, una strage infinita. Cercheremo di capire le dinamiche, ma quasi sempre non siamo di fronte a “tragiche fatalità” ma a precise inosservanze di norme comportamentali o di deficienze strutturali. Rilanciamo con forza al Prefetto l’esigenza di unire gli sforzi di prevenzione e di repressione affinché queste cose non succedano”. Il riferimento di Massimo Raso è al comitato che si è insediato in Prefettura per monitorare e contrastare il fenomeno delle morti bianche che non si è più riunito dopo la prima fase. Il 22 agosto dell’anno scorso la Cgil ha scritto al prefetto di Agrigento per sollecitare la riconvocazione del “tavolo” sulla sicurezza sul lavoro.

“Nello scorso mese di maggio – aveva scritto il segretario Massimo Raso – si è tenuta una riunione in materia di infortuni sul lavoro che si è conclusa con l’impegno di rivedersi entro giugno per arrivare alla sottoscrizione di un “protocollo” in cui si riassumessero gli impegni delle varie parti intervenute e si sviluppassero iniziative concrete per arginare il fenomeno”.

Al tavolo tecnico avevano partecipato i rappresentanti di Cgil, Cisl e Uil; quelli dei datori di lavoro dei settori industria, commercio ed artigianato ma, soprattutto, i vertici degli enti che, a vario titolo, si occupano di sicurezza sul lavoro e di leggi in materia di lavoro: Inail, Ispettorato del lavoro, Spresal (Asp Agrigento), Inps, vigili del fuoco ed inoltre i