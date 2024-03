Il fenomeno Globish, il vero inglese parlato nel mondo contemporaneo, è tornato in questi giorni al centro dell’attenzione mondiale insieme a colei che l’ha reso noto, la English e Life Coach Monica Perna. Autrice del Bestseller “I speak Globish®”, pubblicato nel 2023, la Perna è tornata infatti a calcare le scene della conferenza Education 2.0 ., uno degli eventi di maggior rilievo nel mondo della formazione che si tiene ogni anno negli Emirati Arabi Uniti, a Dubai e negli Stati Uniti d’America, a Las Vegas.

Proprio a Las Vegas, nella cornice del Caesars Palace, il 18 marzo scorso Monica Perna è stata moderatrice del Panel Discussiondal titolo Unlearning For Success: Letting Go Of Old Habits & Embracing New Leadership Approaches ed ha ricevuto il premio come “Outstanding Organization Award” davanti ad un pubblico di oltre 250 personalità di spicco della formazione tra Rettori universitari, imprenditori e Coach di successo, autori di best seller, ricercatori, esponenti della politica ed innovatori.

La Perna, che negli ultimi due anni ha partecipato alla conferenza di Dubai sempre con il ruolo di moderatrice, ha presentato agli Education 2.0 degli Stati Uniti il concetto di Globish, affrontando i temi presenti nel suo bestseller “I speak Globish®” .

Con lei sul palco altri 5 esperti del mondo della formazione americani e canadesi che hanno espresso il loro punto di vista sul Globish, il vero inglese parlato oggi nel mondo dei social media, dei viaggi e degli affari, la cui notorietà si deve in larga parte all’attività divulgativa e formativa dell’imprenditrice di origini brianzole. Con le sue innovative metodologie didattiche, digitali e immersive, Monica Perna, volata a Dubai nel 2019 con il sogno di rivoluzionare l’insegnamento dell’Inglese, ha conquistato in breve tempo decine di migliaia di studenti in tutto il mondo, rendendo la lingua inglese più accessibile e più spendibile a persone di qualsiasi età.

Nel suo intervento la Coach, abituata a formare nei suoi studenti anche il giusto mindset per affrontare l’apprendimento della lingua oltre che per potenziare life skill spendibili nella vita di tutti i giorni, si è soffermata sull’importanza di alcuni concetti chiave. Primo tra tutti quello di dimenticare e abbandonare le proprie credenze limitanti per poter riuscire ad imparare a parlare una nuova lingua in età adulta. Ha posto in rilievo quali siano invece le abitudini English-friendly, utili per velocizzare enormemente l’apprendimento e come il concetto di leadership personale sia da intendersi nel senso di diventare leader di sé stessi per ritrovare quella fiducia e sicurezza necessari per esprimersi in una lingua che non è la propria, anche se non si conosce a memoria l’intero vocabolario o non si possiede l’accento da madrelingua.

Nel suo libro, infatti, la Perna spiega come 1.500 parole possano essere più che sufficienti per esprimersi in inglese e l’importanza di quello che lei chiama Globish Accent, ovvero un accento che in realtà non è un accento, ma la consapevolezza di poter parlare inglese in modo chiaro, corretto e comprensibile senza snaturare la propria identità o nascondere le proprie origini!

Per il terzo anno di fila la prestigiosa conferenza Education 2.0 riconosce dunque a Monica Perna un encomio. Nel 2022 la Coach aveva ricevuto a Dubai l’“Outstanding Leadership Award”per il suo lavoro nel forgiare nuovi Leader combinando l’insegnamento della lingua inglese al Life Coaching.

Nel 2023 le era stato invece attribuito il riconoscimento di “Visionaries Award” per il carattere visionario del suo metodo didattico, il Metodo AUGE® e per gli strumenti forniti ai suoi studenti per lavorare sull’inglese come una vera e propria Palestra in cui allenare la lingua e creare amicizie al di là della rete.

Il riconoscimento americano di Education 2.0, costella di un ulteriore gratificazione il profilo professionale della Coach italiana, riconosciuta nel 2023 anche come “Best English Coaching Provider ”, “Woman Excellence of the Year in Education, Training and Orientation” e, a gennaio 2024, “Most Inspiring Author” per il numero di copie vendute – oltre 8.000 in 2 mesi – del Bestseller “I speak Globish®”.

Giacomo Palermo

