Monella e Morelli a Porto Empedocle, opposizione contro gli sbarchi

Rita Monella, capogruppo della Lega ad Agrigento, prende posizione dopo l’arrivo di ieri sera a Porto Empedocle di un gruppo di migranti provenienti da Lampedusa a bordo della nave Siremar. Trasferimento avvenuto nel giorno della visita sulla più grande delle isole Pelagie del leader della Lega, Matteo Salvini. Visita durante la quale è stata constatata una situazione oramai incontrollabile.

Monella ha accolto a Porto Empedocle l’onorevole Morelli (presidente della Commissione Trasporti alla Camera dei deputati) insieme a tanti militanti a cui si è unita anche la candidata a sindaco di Raffadali Elina Rampello.

“Accogliamo con gioia l’intervento di Alessandro Morelli che ha denunciato il traffico di esseri umani reiterato in tutta la Sicilia e in particolare nella nostra provincia – le parole di Rita Monella – Riteniamo sia necessario rompere questi schemi di buonismo esasperato che non portano a nulla e servono solo a rimpinguare le tasche di pochi al cospetto di un’economia che invece è al collasso!”