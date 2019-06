Mondiale di calcio femminile, Andressa e il suo Brasile

Il calcio femminile sta vivendo un’annata importante, ritagliandosi un ruolo nel mondo del calcio che da sempre ha avuto più tendenze maschiliste. Il tutto esaurito allo Stadium per Juventus-Fiorentina è lo spot per l’intero movimento italiano che, a distanza di 20 anni dall’ultima partecipazione ha riconquistato un posto ai Mondiali di categoria in Francia. Ieri la partita vinta dalle padroni di casa ai danni della Corea del Sud, mentre domani ci sarà l’esordio della nazionale italiana e di quella brasiliana, entrambe nel girone C. Tra le convocate de’ A Seleçao c’è Andressa Alves Da Silva, attaccante classe 1992 in forza al Barcellona e fiore all’occhiello della SportMan di Alessio Sundas.

Proprio il procuratore sportivo ha voluto spendere due parole in vista dell’imminente esordio: “Innanzitutto, ci tengo a fare il mio personale in bocca al lupo alle ragazze selezionate dal commissario tecnico Milena Bertolini, che possano portare in alto il nome della nostra nazione dando un segnale forte al calcio maschile specialmente dopo la mancata partecipazione del Mondiale russo. Chiaramente non posso non pensare ad Andressa, una ragazza che si dedica anima e corpo a questo mondo calcistico, non a caso fa parte della rosa di uno dei club più importanti a livello mondale, cioè il Barcellona. Quindi, da italiano farò il tifo per l’Italia, ma da agente di Andressa tiferò anche per lei, le due selezioni si incontreranno già nel girone, ma spero di rivederle affrontarsi in finale, dove poi vincerà chi lo avrà meritato”.

Non solo Andressa, la SportMan può vantare di altre e validissime calciatrici brasiliane, pronte all’approdo nel calcio italiano e europeo:

Amanda Christina Costa Pinto , difensore classe ’97 dal piede destro ma con la capacità di giocare con tutti e due. Militante nella Serie A brasiliana è pronta ad una nuova avventura europea. Dalla sua la tranquillità, la capacità di visione di gioco e di difendere palla nel migliore dei modi. Molto abile nei tiri dalla distanza;

Renata Ganbrielle Rodriguez è un portiere classe '97 militante sin dai primi calci nel campionato di Serie A brasiliana. Calciatrice di alto livello capace di trovarsi sempre al posto giusto nel momento giusto. Possiede buon posizionamento, ottimo tempismo nelle uscite e sempre a dirigere la squadra;

Bruna Souza Dos Santos è una promessa per il calcio brasiliano e non solo. Veloce nel giocare palla, la centrocampista classe 2000 è una giocatrice a tuttotondo. Imposta e difende in maniera ottimale, veloce e sempre nel vivo dell'azione riesce a cambiare gioco in modo veloce e preciso. Attualmente in forze al Corinthians ha iniziato la carriera con il Portugueisa;

Leticia Ferreira Moreno Santon è una giocane classe 2001 che gioca attualmente nel Sao Josè dopo le esperienze con Corinthians e Chapacoense.