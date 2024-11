Dopo le polemiche per un riferimento al nazismo e lo stop di una settimana, a partire da venerdì 29 novembre, riprenderanno le proiezioni della video installazione “Mapping Agrigento: 2600 anni di storia” in Piazza Stazione. Di concerto con l’amministrazione comunale, l’artista in perfetta sintonia con la ditta incaricata dalla produzione, ha modificato il video. Ad annunciarlo sui social è stato Christian Vassallo, titolare dell’azienda a cui l’amministrazione ha affidato la realizzazione dell’iniziativa.

“Ho voluto apportare piccoli ritocchi ad alcuni secondi di animazione, per evitare ulteriori speculazioni e squallide strumentalizzazioni che hanno rischiato di danneggiare l’immagine della nostra città – scrive Vassallo -. Agrigento ha bisogno, come mai prima, di messaggi positivi e propositivi, in un contesto di dialogo costruttivo e critiche che possano contribuire alla crescita collettiva. Invitiamo tutti i cittadini e i visitatori a partecipare numerosi a questa iniziativa! Un ringraziamento speciale a tutti coloro che hanno già apprezzato l’installazione, contribuendo con una valanga di commenti positivi”.

Un viaggio nel tempo dall’antica Akragas ai giorni nostri, della durata di 5 minuti, proiettato, ogni venerdì e domenica: dalle ore 18 alle 21, sul prospetto della stazione ferroviaria centrale di Agrigento. I prossimi appuntamenti: 1, 6, 8, 11, 13, 16, 18, 20, 22, 27 e 29 dicembre.

