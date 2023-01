Moda donna: tutto sulla borsa a tracolla

La borsa per una donna non è soltanto un oggetto utile alla vita di tutti i giorni: è uno scrigno, un luogo sicuro e ci sarebbe molto da dire sui risvolti psicologici che questo accessorio comporta, per la sua valenza affettiva, estetica e pratica. La borsa a tracolla è poi quella più utilizzata proprio per la sua funzionalità e diventa, per tutte, quasi una protesi del proprio essere, perché in grado di contenere di tutto e di più. Interessante poi come soltanto la proprietaria è in grado di districarsi fra i mille oggetti che una borsa può contenere, perché la disposizione delle cose risponde esclusivamente al suo ordine mentale. Se vuoi sapere tutto sulla borsa a tracolla, di seguito ne scopriremo tutti i segreti.

Dai modelli classici a quelli più smart: a ognuno la sua borsa

Da cosa dipende la scelta della borsa a tracolla? Da molti fattori: c’è chi si concentra di più sull’estetica, a prescindere dalla funzionalità, e chi ha esigenze specifiche che i fashion designer possono comunque soddisfare al meglio. La borsa a tracolla da donna firmata è quindi sempre consigliata, perché risponde a criteri di qualità, estetica e praticità allo stesso modo.

Piccola o grande che sia, è importante che contenga gli oggetti che ci interessano. Spesso alla borsa è abbinato anche il portafoglio giusto che si adatta perfettamente alla capienza: non fare l’errore di scegliere una borsa che ti piace ma che non risponde alle tue necessità.

Per esempio, c’è chi ha bisogno di uno spazio per il laptop, il tablet o altri device tecnologici oppure chi porta con sè una piccola borraccia dell’acqua e tante altre variabili che solo tu puoi conoscere. Devi sapere che c’è una soluzione per tutto e avrai la possibilità di acquistare una borsa a tracolla di qualità, con tutte le caratteristiche che meglio si allineano alla tua personalità.

Il materiale: un aspetto fondamentale affinché la borsa duri nel tempo

Forse non lo sai, ma recentemente è molto di tendenza la borsa firmata a tracolla usurata, in quanto racconta una storia, è un oggetto vissuto e molte influencer hanno lanciato questa moda. Per far sì che la tua borsa sia longeva, è importante acquistare un prodotto di qualità e questa qualità riguarda innanzitutto i tessuti impiegati. La pelle è certamente uno dei materiali più resistenti, più longevi e che, anche “invecchiando”, mantengono un fascino particolare. Ci sono però tessuti tecnici che rispondono positivamente alla sfida del tempo, tuttavia la scelta finale dipenderà certamente dal tuo gusto.

Un altro importante aspetto riguarda gli inserti: è importante che i ganci della tracolla e le cuciture siano ben fissati. In questo caso, un lavoro artigianale sarà certamente più curato di una procedura industriale: i brand che cuciono le rifiniture rigorosamente a mano ci sono ancora! E sono produttori delle borse più belle presenti sul mercato. Infine, è importante avere una borsa per ogni occasione: una serata glamour non avrà bisogno di una tracolla porta pc, per esempio, ma di un modello più piccolo nel quale contenere l’essenziale e che sia un punto di luce importante nell’insieme del tuo look. Le borse a tracolla piccole sono infatti un must have per poter completare un outfit elegante e, allo stesso tempo, per contenere il necessario in un evento di poche ore.