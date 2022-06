Mister Terranova, le parole che sanno di addio

“Ti ho trattato come meglio non avrei potuto… buona vita a te”: sono le parole del mister dell’Akragas, Nicolò Terranova, in un post social su una foto dell’Esseneto di Agrigento. Parole che sanno di addio o di consapevolezza che senza un affidamento dello stadio, come chiesto dal presidente (dimissionario) Deni, non si va da nessuna parte? L’Akragas, alla fine, non è riuscita a conquistare la Serie D, e le congratulazioni di mister Terranova sono andate al Martina: “Trovare le parole dopo una sconfitta del genere non è semplice, ci sono tante responsabilità nostre ma sapevo dall’inizio che il Martina era un avversario di altro livello- ha detto nel dopo gara-.Abbiamo fatto degli errori che hanno reso ancora più duro il nostro compito. Ho creduto al sogno Serie D, il Martina si è dimostrato superiore ma mi sento solo di chiedere scusa”. Intanto, Deni ha riferito che la società sta predisponendo gli atti per chiedere alla Lega calcio, il ripescaggio in serie D.