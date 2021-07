Michele Sodano, sono l’unico siciliano a non aver sottoscritto i lavori al Decreto Sostegni Bis

Nel merito interviene anche il Deputato Agrigentino della Commissione Bilancio Michele Sodano, l’unico Siciliano a non aver sottoscritto, durante i lavori al Decreto Sostegni Bis, l’emendamento sulle Camere di Commercio presentato dall’Onorevole Prestigiacomo: ”Tutta la maggioranza, compatta, ha aderito alla proposta della Prestigiacomo che finisce chiaramente per essere un ulteriore fardello su Agrigento. Forza Italia, Lega, Partito Democratico e 5 Stelle non si sono posti alcuna perplessità. A votare contrariamente, con me, sono stati solo i Deputati indipendenti Raduzzi, Trano e Villarosa. Nonostante tutto, la notizia confortante è che l’ultima parola spetterebbe al Presidente della Regione Sicilia Musumeci. Dimostrerà di essere un degno rappresentante di tutte le province o finirà, come credo, per dare il lasciapassare a una modifica che nasce all’interno della sua coalizione e che finisce per avvantaggiare la Provincia di Siracusa e svantaggiare Agrigento, Trapani e Caltanissetta?”. Lo afferma Michele Sodano rispetto alla vicenda legata alla riorganizzazione delle Camere di Commercio in Sicilia.