Michele Sodano dalla parte dei precari: amministrazione Firetto sconosce concetto di dignità del lavoro

AGRIGENTO. Da stamattina sono in agitazione ed in assemblea permanente i circa 190 precari in servizio al Comune di Agrigento che rischiano il licenziamento a causa delle condizioni disastrate delle casse Comunali.

Intervento del parlamentare Cinque stelle, Michele Sodano.

Sono vicino ai 190 lavoratori a contratto del Comune di Agrigento che, proprio nel momento in cui avrebbero dovuto essere stabilizzati, ricevono invece una riduzione delle ore lavorative fino 18 e vedono sfumare la possibilità di essere assunti a tempo indeterminato. Dopo decenni di lavoro al Comune le risposte della giunta attuale sono una busta paga più bassa e ancora incertezza lavorativa.

All’amministrazione attuale manca il concetto di dignità del lavoro e dei lavoratori come priorità e condizione essenziale di una società sana. Anche le norme regionali di oggi facilitano la stabilizzazione dei precari, permettendo ai sindaci, di impiegare il 100% delle risorse finanziarie disponibili per trasformare i contratti da tempo determinato a tempo indeterminato. Ma nel frattempo, al Comune di Agrigento, che oggi più di ieri versa in gravi difficoltà economiche, le indennità del Sindaco Firetto e degli Assessori sono state portate al massimo fin dall’inizio del mandato e continuano a essere ricevute mese dopo mese, mentre i più deboli vengono abbandonati.

C’è un problema non minore anche per tutti i cittadini di Agrigento, già non fortunati quando si parla dei tempi di erogazione dei servizi comunali, che potrebbero contare su ancora meno personale per finalizzare le proprie operazioni al comune.

In questo momento mi trovo a Roma per l’esame del Decreto Crescita, ma sono a disposizione di tutti e 190 i lavoratori precari del Comune per supportarli e sostenerli in questa battaglia di civiltà. Giusto essersi riuniti in in assemblea permanete nella sede consiliare di Agrigento.