Micciché risponde a Firetto: “Falso che il Comune rischia di perdere 3 milioni”

“È assolutamente falso che il Comune rischia di perdere 3 milioni all’anno per 10 anni. Il consigliere Firetto, esperto in comunicati stampa e post ad effetto sui social, continua a fare terrorismo mediatico. Lo invito a parlare in Consiglio Comunale di argomenti “tecnici” che riguardano il Comune.” Il sindaco di Agrigento, Francesco Micciché, risponde al consigliere Firetto che, attraverso una nota, aveva sottolineato “il comma 2 dell’art. 43 del DL 50/2020 prevede, al fine di favorire il riequilibrio finanziario, che i sindaci deiComuni capoluogo di provincia che hanno registrato un disavanzo di amministrazione pro-capite superiore a 500 euro, e tra questi pare rientri Agrigento, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, possono sottoscrivere un accordo per il ripiano del disavanzo con il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’Economia e delle Finanze”. Micciché continua: “Non risponderò più ai comunicati stampa e ai post pubblicati sui social che riguardano questi argomenti. Già in campagna elettorale l’ex Sindaco, oggi consigliere comunale, Lillo Firetto aveva dichiarato che il Comune di Agrigento non aveva debiti. Cosa assolutamente falsa. In questi giorni, Firetto ha diffuso un comunicato stampa affermando che “le casse comunali di Agrigento rischiano di perdere 3 milioni all’anno per dieci anni”. Altra cosa assolutamente falsa. Ad oggi la norma citata da Firetto, così come mi ha relazionato l’assessore al bilancio, dott.ssa Patrizia Lisci, non prevede nessuna erogazione di nuova linfa finanziaria né tantomeno di un cospicuo contributo a copertura del disavanzo; il piano di risanamento proposto dal comma 2 dell’art. 43 del D.L. 50/2020, con rinvio all’art. 1 comma 572 della Legge 30/12/2021 n.234, prevede solo misure correttive di contenimento della spesa ed aumento delle imposte comunali (addizionale comunale Irpef) per favorire il riequilibrio finanziario dell’Ente. L’appello che rivolgo al Consigliere Firetto, se veramente ha a cuore le sorti di Agrigento, è di non divulgare notizie che di fatto non trovano alcun fondamento, ma servono solo ed esclusivamente a creare confusione e falsi allarmismi.”