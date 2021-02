Micciché: “ orgogliosi di essere concittadini di un giovane talentuoso come Gabriele”

“Voglio fare le mie congratulazioni al nostro concittadino Gabriele Di Trapani. Per i pochi che non lo sapessero, dal 2014 fa parte del team Luna Rossa con il ruolo di Draftsman.” Lo dice il sindaco di Agrigento che continua: “La notte scorsa ha dato il suo contributo alla vittoria per due volte di fila sui britannici di Ineos, chiudendo la serie di sfide sul 7-1 e conquistando così il diritti di sfidare Team New Zealand per la conquista della Coppa America. E un team come Luna Rossa- Prada – Pirelli non può permettersi di prendere qualcuno a bordo se non rappresenta il meglio sulla piazza mondiale. Per questo come sindaco di questa città sono molto orgoglioso di essere un suo concittadino. E penso che tutti gli agrigentini dovremmo essere orgogliosi di essere concittadini di un giovane talentuoso come Gabriele Di Trapani. Quando finirà quest’avventura spero possa tornare ad Agrigento per potergli dare un riconoscimento per averci fatto sentire anche a noi parte dell’equipaggio di Luna Rossa.”