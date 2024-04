Dimenica 14 aprile sono previste in città due manifestazioni che coinvolgeranno sia il centro cittadino che San Leone. Si tratta della “Mezza Maratona della Concordia”, che era stata rinviata a causa di un’ allerta meteo e del “Gran fondo di Mountain Bike”. Diverse sono le vie urbane ed extraurbane coinvolte dalle chiusure al transito e proprio stamattina l’ Assessore alla Polizia Locale di Agrigento Carmelo Cantone nel corso di una conferenza stampa ha illustrato le modifiche al traffico veicolare.

È prevista la chiusura al transito veicolare nell’area di incrocio tra la via Panoramica dei Templi e la via Artemide nella direzione di marcia Rotatoria Giunone, dalle ore 08.00 fino a cessato bisogno, salvo a quanti autorizzati e muniti di pass rilasciati dall’organizzazione.

Nell’area di intersezione tra la via Crispi e la via Panoramica dei Templi, il divieto di transito per la via Passeggiata Archeologica dalle ore 08.00 fino a cessato bisogno.

Per quanto riguarda la chiusura di Porta Aurea direzione di marcia verso il centro Città, valgono le disposizioni riportate nell’ordinanza (N°78 del 10/04/2024) della mezza maratona dalle ore 08.00 fino a cessato bisogno.