Il Messico vince la 68ª edizione del Festival Internazionale del Folklore, inserito nella 78ª Festa del Mandorlo in Fiore. Una vittoria meritata, arrivata al termine di una settimana di danze, colori, musiche e incontri tra popoli diversi.

Eppure questa edizione rischia di essere ricordata più per le nuvole che per le bandiere.

La pioggia ha messo lo zampino fin dall’inizio. Prima il rinvio dell’accensione del tripode della pace, poi la decisione più pesante: annullare la domenica conclusiva, quella che per tradizione rappresenta il cuore popolare della festa. Il giorno in cui Agrigento si riempie davvero.

È la domenica dei pullman che arrivano da tutta la Sicilia e anche dalla Calabria, delle comitive organizzate, delle famiglie in gita. Gente che parte all’alba per passare una giornata ad Agrigento, spesso con il pranzo al sacco nello zaino, per assistere alla sfilata finale e allo spettacolo davanti al Tempio della Concordia.

Una scena che appartiene alla memoria collettiva della città. Le strade piene, i marciapiedi trasformati in platea, i muretti in tavoli improvvisati. Il Mandorlo in Fiore è anche questo: una festa popolare, prima ancora che uno spettacolo.

Quest’anno quel rito si è fermato sotto la pioggia.

E il punto non è certo prendersela con il meteo. La pioggia non si organizza e non si governa. Ma proprio quando succedono cose del genere emergono i limiti cronici della città.

Perché il Mandorlo in Fiore continua a vivere in una dimensione quasi sospesa: una settimana di festa e poi il nulla. Per sette giorni Agrigento diventa finalmente una città viva, piena, attraversata da gente che cammina, che guarda, che consuma, che partecipa. Via Atenea si riempie, le strade si animano, l’atmosfera cambia.

Poi la festa finisce e tutto torna come prima.

È il paradosso di Agrigento. Una città capace di ospitare un evento internazionale che parla di pace e di incontro tra i popoli, ma che fatica ancora a costruire una vera visione turistica stabile.

Si investono risorse, energie, organizzazione per pochi giorni. Si accendono i riflettori per una settimana e poi si spengono. Senza riuscire davvero a trasformare quella festa in una stagione, in un percorso che duri mesi e non soltanto qualche giorno.

Il Mandorlo in Fiore dovrebbe essere l’inizio della stagione turistica, non il suo momento isolato.

E invece ogni anno sembra una parentesi. Bellissima, certo. Suggestiva, piena di colori e di significati. Ma pur sempre una parentesi.

Intanto il Messico porta a casa la vittoria di questa edizione. Con la sua energia, i suoi ritmi, i suoi costumi, ha conquistato pubblico e giuria.

E forse il titolo più giusto per raccontare questo Mandorlo in Fiore è proprio “Messico e nuvole”.

Il calore dei popoli da una parte.

Il cielo grigio dall’altra.

E in mezzo una città che, per una settimana, riesce a mostrarsi per quello che potrebbe essere davvero.

Il problema, semmai, è un altro: perché Agrigento riesce ad essere così viva solo per una settimana all’anno?

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