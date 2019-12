Melissa Donà: ho giocato sempre in posti stupendi, per me voglio solo il meglio – VIDEO

Conosciamo le atlete della Pallavolo Aragona. Melissa Donà, 37 anni, schiacciatrice, trevigiana. Intervista video alla giocatrice ad Agrigento per la sua prima stagione. Nella sua carriera Melissa, tra l’altro, ha esordito in A2 con la maglia di Firenze, giocato per la Pallavolo Roma e vinto uno scudetto con la maglia del Novara. La veneta, intervistata dal direttore di AgrigentoOggi Domenico Vecchio, non parla solo di pallavolo ma anche di progetti per il futuro e della sua vita fuori dalla palestra.

