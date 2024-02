Ventitreenne Incensurato Accusato di Gravi Lesioni al Responsabile di Endocrinologia Oncologica

Un ventitreenne incensurato di Ribera è indagato di tentato omicidio per aver aggredito e ferito gravemente il responsabile del reparto di Endocrinologia oncologica dell’ospedale “Cervello” di Palermo. Il giovane, mercoledì’ scorso, ha colpito violentemente il medico con un tirapugni ferendolo gravemente.

Le indagini hanno permesso di individuare il 23enne riberese. Per gli inquirenti voleva uccidere. Il ragazzo, che ha nominato gli avvocati Giuseppe Tramuta e Giovanni Forte. Ad identificarlo sono stati i poliziotti del Commissariato di San Lorenzo e quelli della squadra Mobile di Palermo.

Nell’abitazione di Ribera, è stata fatta la perquisizione, con sequestro di indumenti e hard-disk. Il giovane, con una mail, contestava al dottore il fatto di non aver risposto ad alcune sue mail e di non essere stato avvisato che il medicinale non era stato ordinato.