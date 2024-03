Maxi furto in una azienda agricola, che commercializza prodotti ortofrutticoli, di proprietà di una imprenditrice di Menfi. Portati via macchinari e utensili da lavoro per un valore di oltre 40.000 euro. Ad entrare in azione in contrada “Serralunga”, durante le ore notturne, sarebbe stata una banda ben organizzata. I ladri hanno forzato alcune porte d’ingresso, e poi una volta intrufolatisi nello stabilimento.

Rubati una trattrice agricola, un coltivatore a dischi, due motoseghe, un decespugliatore e una cimatrice, appunto, per un danno di oltre 40mila euro non coperto da alcuna polizza assicurativa. I delinquenti completata l’incursione si sono dileguati. A fare l’amara scoperta è stata la proprietaria dell’azienda agricola, alla quale non è rimasto altro da fare, che dare l’allarme, poi, s’è recata alla caserma dei carabinieri della Stazione di Menfi, ed ha formalizzato la denuncia.

Quasi sicuramente i malviventi hanno pianificato tutto nel minimo dettaglio, con sopralluoghi e appostamenti, per capire perfettamente quando agire e dove mettere le mani.