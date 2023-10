.È uno splendido periodo per l’agrigentino Matteo Platania fresco di convocazione ai Mondiali di scena questa volta in Paraguay dal 13 al 19 novembre. Dopo l’esperienza del 2021 in Messico e nel 2022 a Valencia per gli Europei, ancora protagonista il talentuoso ragazzo, che a dicembre compierà 17 anni, che farà parte di questa straordinaria avventura in Sud America difendendo il terzo posto di due anni fa conquistato dalla Nazionale tricolore. Ad aggiungere la vittoria del torneo Open a Montesilvano e la prestigiosa vittoria insieme a Gianluca Di Salvia contro due atleti top 15 di 1 categoria a Torino che conferma come stiano pagando i sacrifici fatti dall’atleta trasferito a Roma e seguito dal Tecnico Federale Emanuele Fanti, dal settore tecnico FITP e dalla famiglia.

Successi anche per la giovanissima Giorgia Di Paola(tesserata per prestigioso il circolo canottieri Aniene di Roma) che a soli 13 anni è stata convocata ai mondiali in Paraguay , dopo il mondiale del Messico nel 2021(4 classificata e gli Europei del 2022 terza) .